Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що міністерство працює разом із Верховною Радою над законопроєктом. Новий закон передбачає поділ "Укрзалізниці" на три оператори: інфраструктурна мережа, пасажирські і вантажні перевезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

"Розробляємо спільно з парламентаріями законопроєкт. Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, електрифікацію тощо. Другий оператор буде займатися пасажирськими операціями, збитковими, проблемними. А третій, прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави, - це вантажні перевезення", - сказав Криклій.