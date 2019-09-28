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28.09.19 19:01

Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Міністерство інфраструктури України готує поділ АТ "Укрзалізниця" на три частини.

Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що міністерство працює разом із Верховною Радою над законопроєктом. Новий закон передбачає поділ "Укрзалізниці" на три оператори: інфраструктурна мережа, пасажирські і вантажні перевезення.

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"Розробляємо спільно з парламентаріями законопроєкт. Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, електрифікацію тощо. Другий оператор буде займатися пасажирськими операціями, збитковими, проблемними. А третій, прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави, - це вантажні перевезення", - сказав Криклій.

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