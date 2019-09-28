Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR

Про це повідомляє німецька радіокомпанія NDR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будівництво трубопроводу через Балтійське море буде для підприємства Nord Stream 2 набагато дорожчим, ніж заплановано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, це пов'язано із затримкою процедури затвердження в Данії. Данське енергетичне агентство, яке відповідає за процес затвердження, повідомило NDR 1, що заявки переглядаються. Зараз неможливо оцінити, коли процес буде завершено.

Представник Nord Stream 2 назвав дії Данії тактикою зупинки. Багатомісячна затримка з отриманням дозволу може призвести до додаткових видатків у "кілька сотень мільйонів євро". Трубопровід уже коштує понад 9 мільярдів євро. Наразі вже прокладено понад 2000 кілометрів труб.

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ЗМІ нагадує, що влада Королівства не схвалила першу заявку на будівництво Nord Stream 2 у 2017 році через свої територіальні води. В результаті газотранспортний консорціум був змушений подати на розгляд два альтернативних маршрути. Довелося здійснювати подальші дослідження морського дна та робити нові оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до інформації компанії, обидва альтернативні маршрути тепер можуть бути затверджені відповідно до Конвенції ООН про морське право.

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Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Очікується, що судно-завод, який прокладає труби для "Північного потоку-2", досягне вод Данії в жовтні.