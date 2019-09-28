Потяг на смерть збив трьох людей у Запорізькій області, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, 27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії на вулиці Соборній виявлені трупи жінки та двох чоловіків. Попередьо встановлено, що їх збив потяг.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС. Співробітники поліції встановили особи загиблих. Це жителі Вільнянська: два чоловіки, 1977 та 1972 років народження, і жінка, 1994 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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