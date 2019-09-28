Міносвіти змінить критерії фінансування науки в універах, щоб кошти йшли великим колективам вчених, - Новосад

Про це на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо змінити критерії того, як розподіляється фінансування, щоб воно дійсно йшло великим найкращим колективам, а не розпорошувалося по великій кількості університетів, де не завжди є якісна наука. Також за допомогою окремих інструментів хочемо підтримати молодих науковців, молодих вчених і власне їм надавати можливості мати гранти на свої стажування, відрядження за кордон, на участь в конференціях тощо", - сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти, - Новосад

Вона зазначила, що зараз МОН фінансує наукові дослідження в університетах за певними критеріями шляхом конкурсів. Водночас кошти таким чином отримують 130 закладів вищої освіти, що, на думку очільниці МОН, не поліпшує ситуацію з фінансуванням наукових досліджень. За її словами, оптимальним було б фінансувати великі колективи науковців, а також вкладати кошти в наукову інфраструктуру, лабораторії.