Найманці РФ учора 23 рази порушили перемир'я: в ЗСУ без втрат

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, тричі неподалік від Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського та Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї, поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, шість разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі неподалік від Новгородського - з міномета 120 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Троїцького - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм; неподалік Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї; поблизу станції Кіндрашівська - з міномета калібру 82 мм; поблизу Луганського - з міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Травневого з міномета калібру 82 мм, а також із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Втрат в українській армії немає.