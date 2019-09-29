Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій

Про це Криклій написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, звісно, розумію, що все, що не некролог, - реклама, але щоб настільки перекрутити добрі справи та зробити з мене сепаратиста, потрібно точно мати конкретну мету та замовника. Навіть рідна мати розхвилювалась і з самого ранку в сльозах запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень у Крим", - стверджує він.

Міністр пояснив, що зараз за дорученням президента завершується будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

"Поряд із КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України, повторю - українські перевізники лише Україною", - написав він.

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Криклій наполягає, що "не йдеться про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму. Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які будуть мати можливість на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною".

"Хто хоч раз був на "Чонгарі", а не бореться за звільнення Криму суто з дивана у фейсбуці, зрозуміє", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявив, що від КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом буде організовано пасажирські перевезення.

Ця інформація викликала в мережах шквал обурення. Коментатори стверджували, що таким чином Україна нібито визнає окупацію Криму і наступним кроком стане постачання на захоплений півострів води.

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