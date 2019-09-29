Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу в будинку, де винаймали квартиру хасиди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку в провулку Проїзному виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися за допомогою до рятувальників.

"На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними і професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалося врятувати, пожежу було ліквідовано о 3:41", - додали в ДСНС.

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Під час боротьби з вогнем рятувальники з кімнат будинку евакуювали в безпечне місце 5 хасидів.

Як стало відомо, причиною пожежі було коротке замикання електромережі.

Загиблих і травмованих унаслідок пожежі немає.