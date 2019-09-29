Від початку доби - 6 обстрілів, втрат серед захисників України немає, - Міноборони

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міністерства оборони полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили вже 6 обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється", - сказав Праута.

На Луганському напрямку противник двічі, після опівночі і після 6:00, з боку окупованого Доломітного обстрілював із мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил неподалік Травневого.

4 обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку: вночі і вранці по українських позиціях у районі Новотроїцького, з 3:00 - зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.

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Крім того, в період з 10:35 до 10:55 ворог із боку Ужівки вів вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї по наших оборонцях Водяного.

Від початку поточної доби в Об'єднаних силах втрат немає, українські підрозділи контролюють ситуацію на лінії зіткнення, додав Праута.