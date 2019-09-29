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29.09.19 15:16

Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

У Департаменті консульської служби МЗС України планують поспілкуватися з рідними українських членів екіпажу судна Bourbon Rhode, затонулого в Атлантичному океані.

Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

Про це повідомив у твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

У спілкуванні також візьме участь представник компанії Bourbon, якій належало судно.

"З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального центру", - зазначив дипломат.

Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна 01

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Судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були українці, затонуло в Атлантичному океані. Вдалося врятувати трьох членів екіпажу, двоє з них - громадяни України.

За даними ЗМІ, на борту Bourbon Rhode могли перебувати до десяти українців.

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