Польща хоче створити в Україні кладовища, на яких будуть ховати виявлені під час ексгумації останки поляків

Про це заявив директор Бюро пошуків і ідентифікації Інституту національної пам'яті Кшиштоф Шваґжик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Він висловив думку, що пошук польських поховань в Україні та проведення ексгумацій буде величезним викликом.

Наразі польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки, що полягли або були вбиті у період польсько-більшовицької війни, 1939 року та 1943-44 років на Волині. За його словами, обсяг пошукових робіт – величезний, йдеться про "сотні, а можливо, тисячі місць".

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Поки експерти Інституту розпочнуть роботу, необхідно подолати складний бюрократичний процес. До відповідних установ в Україні подано документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт. Шваґжик не зміг спрогнозувати, чи почнуться пошукові та ексгумаційні роботи вже цього року.

Нагадаємо, 27 вересня Україна дала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт.

Заборону на пошуково-ексгумаційні роботи поляків в Україні було накладено в квітні 2017 року після руйнування польськими націоналістами українського місця пам'яті в селі Грушовичі поблизу польсько-українського кордону.