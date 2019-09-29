Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб. КАРТА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Український мілітарний портал".

Цей район на Одещині вже традиційний, саме тут відбувалися ракетні стрільби з комплексів "Вільха" та "Нептун" на попередніх етапах випробування.

Під час минулих пусків на Державному випробувальному полігоні "Алібей", що на півдні Одеської області, було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.

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Подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze – 2019, коли перед самим початком морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.