Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico

Такий висновок зробили журналісти Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як нагадує видання, Волкер обіймав посаду у великій лобістській компанії BGR Group, а також є виконавчим директором Інституту Маккейна, вашингтонського аналітичного центру.

Фактично Волкер був спецпредставником США як "доброволець", зберігаючи свої оплачувані місця роботи. Обидві названі компанії мають фінансові зв’язки з фірмою Raytheon, яка виробляє комплекси Javelin і яка отримала мільйонні прибутки від рішення президента Дональда Трампа почати поставки цих комплексів Україні.

Видання наголошує, що зараз Волкера ніхто не обвинувачує у конфлікті інтересів через те, що він підтримував ідею поставок Javelin Україні.

Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ вже встигли заявити, що відставка Волкера "відстрочить виконання мінських угод".

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Згідно з оцінкою колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відставка Волкера - "перша не політична, а саме реальна втрата" для України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк також залишає свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.