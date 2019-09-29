Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.09.19 19:20

ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія ООН закликала РФ зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Моніторингової місії ООН з прав людини в  фейсбуці.

"3 роки тому 29 вересня 2016 року Верховний Суд Російської Федерації залишив чинним  рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив Верховний Суд Криму. В результаті Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Ситуація триває, попри рішення Міжнародного суду ООН. У 2017 році суд дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу", - сказано в повідомленні.

ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу 01
ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100