Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено)

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі до посту Олександра Ройтбурда виклав фото Зеленського.

Зазначимо, що під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.

Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".

Зі свого боку, Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка відбулася в 1941-1943 роках в Бабиному Яру. Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Таким чином, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

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