Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка відбулася в 1941-1943 роках в Бабиному Яру. Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Таким чином, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

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