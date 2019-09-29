Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак

Таку заяву зробив помічник президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація непроста. Вона дісталася сьогоднішній владі в спадщину. Це внутрішні справи США", - сказав Єрмак.

При цьому помічник президента підкреслив, що Україна бачить в США "друга і стратегічного партнера".

"А те, що відбувається там, це їх внутрішня політична кухня, ми не будемо жодним чином брати в цьому участь", - підкреслив Єрмак.

Помічник президента також сказав, що не бачить помилок глави держави Володимира Зеленського під час візиту в США.

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Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався Зеленський або хтось із офісу президента на предмет реакції європейських лідерів на розшифровку розмови президентів США і України, Єрмак сказав: "Ніхто не дзвонив, а той темп і основа консультацій, яка є з нашими партнерами з Франції та Німеччини не зазнала жодних змін".

При цьому помічник Зеленського висловив надію на те, що найближчим часом у глав держав буде можливість поспілкуватися на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Коментуючи слова ініціаторів імпічменту президента США про нібито "російський слід" у оприлюдненні розшифровок, помічник президента сказав: "Вважаю, що це вже конспірологічні змови, тому мені складно коментувати".

Відповідаючи на питання про те, який висновок команда Зеленського зробила після візиту в США, Єрмак сказав, що ситуація дала можливість "задуматися над багатьма речами".

Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.