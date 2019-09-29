Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що тут питання першорядної важливості - захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США. - Ред.) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп. - Ред.), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", - цитують конгресмена західні ЗМІ.

При цьому він висловив рішучість встановити, приховував чи що-небудь президент від громадськості.

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Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.