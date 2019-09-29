Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв

Про це на щомісячній зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Рустем Кямілєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Річ у тім, що Енвер-аг'а і Ремзі-аг'а від 24 вересня не виходять на зв'язок. Коли людина вже етапована до колонії, вона має можливість зателефонувати своїй сім'ї, зв'язатися з родичами. Уже п'ять днів вони не виходять на зв'язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, найімовірніше, вони перебувають у штрафному ізоляторі", - розповів він.

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Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

У грудні 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова - до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на "політично вмотивований характер" кримінальної справи.

11 липня 2019 року Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустему Альбітарову, Зеврі Абсеітову - 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Трьох засуджених в Росії за першою Бахчисарайською "справою Хізб ут-Тахрір" кримських татар Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в місця відбування покарання.

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