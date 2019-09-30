Кабмін затвердив низку рішень, зокрема схвалив законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, уряд схвалив пакет законопроєктів "для впорядкування діяльності з видобутку бурштину".

"Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо", - йдеться в повідомленні.

Також уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися лише на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

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