Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter 29 вересня.
"Вітання Себастьяну Курцу з історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії. Будемо раді співпраці з вами і новим австрійським урядом заради наших двох країн та єдиної Європи", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 29 вересня в Австрії відбувалися дострокові вибори до нижньої палати парламенту країни - Національної ради.
Як пише Радіо Свобода, на позачергових парламентських виборах в Австрії більше місць отримала Австрійська народна партія з лідером Себастьяном Курцом, колишнім канцлером.
За ще не повними попередніми даними, підтримка партії ексканцлера становить близько 38%.