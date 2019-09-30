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30.09.19 08:04

Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Чотири людини, серед яких двоє дітей, зазнали травм унаслідок ДТП у Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр патрульної поліції в Сумській області на своїй сторінці в Facebook.

"29 вересня, близько 16 години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП. Попередньо відомо, що 29-річний водій, рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням транспортного засобу, після чого допустив наїзд на електроопору", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 01

Унаслідок ДТП водій і троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, зазнали тілесних ушкоджень. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні.

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Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 02
Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 03
Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 04

Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 05

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