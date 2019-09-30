Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі

За програмою засідання також заплановані урочистості з нагоди 70-річчя Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Новоутворена у Верховній Раді України 9-го скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а отже, не братиме участі в осінній сесії у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

У вівторок, 1 жовтня, до ПАРЄ звернеться та відповість на запитання президент Франції Емманюель Макрон. За інформацією секретаріату Асамблеї, французькому лідеру вже попередньо поставлено 89 запитань від делегатів.

Цього ж дня Макрон візьме участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, що відбудуться на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей. Не відкидається, що деякі національні делегації бойкотуватимуть участь у церемонії у відповідь на присутність у ПАРЄ російської делегації.

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У вівторок у форматі окремої події також відбудеться обмін думками із президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

У середу, 2 жовтня, до Асамблеї вперше звернеться новий генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич. Вона також проведе першу пресконференцію для журналістів.

Цього ж дня делегати обиратимуть віцепрезидента ПАРЄ за квотою російської делегації.

Упродовж цього тижня у Страсбурзі перебуватиме українських режисер, колишній російський політв’язень Олег Сенцов. Він зустрінеться з громадськістю у Постійному представництві України при Раді Європи, а також візьме участь у події в ПАРЄ з проблематики руйнування авторитарними режимами механізму захисту прав людини.

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За основним проєктом порядку денного сесії, Асамблея розгляне питання захисту добровільних анонімних інформаторів, спільних стандартів інституту омбудсменів, захисту жертв тероризму, а також єврейської культурної спадщини.

Окрім цього, буде оголошено лауреата цьогорічної правозахисної премії ПАРЄ ім. Вацлава Гавела.

За програмою засідань, ПАРЄ обговорить функціонування демократичних інститутів у Молдові постмоніторинговий діалог з Північною Македонією та внесок Банку розвитку Ради Європи в утвердження інклюзивних суспільств.

Делегати також проведуть дебати з проблематики трудової міграції у Східній Європі, а також насильства у сфері акушерства і гінекології.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться із 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.