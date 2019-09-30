За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 33 людини, на водних об'єктах - 8, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Протягом тижня виникло 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких постраждали 26 осіб.
З початку тижня зареєстровано 2 тис. 617 надзвичайних подій, в результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 23 людини.
Ліквідовано 2 тис. 272 пожежі, врятовано на пожежах 22 людини і не допущено знищення вогнем 498 будинків і 45 од. техніки. Під час пожеж загинули 33 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 511 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 297 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 965 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.