У Зеленського вже планують новий офіційний візит до США

Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю ТСН 29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що питання нових переговорів уже обговорювалося між президентами, зокрема, на полях 74-ї Генеральної асамблеї ООН, де вони зустрічалися 25 вересня.

"Уже зараз президенти обговорювали зовсім інші питання. Саме з ініціативи президента Трампа було дуже так конкретно акцентовано: з американського боку за торгівлю відповідає держсекретар, з енергетики - міністр Перрі. Тобто на сьогодні ми маємо розклад і завдання з підготовки вже офіційного візиту", - зазначив помічник Зеленського.

Зазначимо, Єрмак поки не назвав дату, регламент і склад делегації для цього офіційного візиту.

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