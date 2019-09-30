У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє NBC.

За даними джерел телеканалу, стратегія може з'явитися вже в понеділок.

Серед тих, хто готує план швидкого реагування, виконувач обов'язків шефа апарату Білого дому Мік Малвейні і юрисконсульт Пет Чіполлоне.

Зазначається, що в адміністрації президента США поступово визнають, що скоординована правова, політична і громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу у зв'язку із загрозою імпічменту.

Як повідомили співрозмовники телеканалу, Білий дім розробляє свій план, враховує досвід оголошення імпічменту Біллу Клінтону.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

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Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.