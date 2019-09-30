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30.09.19 10:58

Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько

Червона лінія для України в ситуації з поверненням РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи - це можливе включення до складу російської делегації "депутатів" з окупованого Криму.

Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько

Про це Лівому берегу сказала глава нової української делегації Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, така небезпека існує (можлива участь у роботі ПАРЄ "депутатів" з окупованого Росією Криму. - Ред.). Це може статися і зараз, найближчими місяцями. Ми маємо максимально працювати з різними державами і різними інституціями на різних рівнях, щоб цього не допустити. Правозахисні організації теж дуже активно працюють на цьому напрямку. Нам потрібно доносити меседж: це дуже небезпечно, нам не можна цього допускати. Якщо подібне станеться, це буде жахливо. Це буде червоною лінією для України", - сказала вона.

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Ясько заявила, що "є кілька планів і сценаріїв" як протидіяти РФ в Асамблеї, але відмовилася їх озвучити: "Ми ж не одні. У нас є з ким розмовляти, з ким спілкуватися. Просто ми маємо розширювати формат. Той широкий формат, про який я говорю, передбачає, що ми всі разом (делегації, які підтримують нас) висловимо спільну позицію. І це буде не тільки голос України, це буде голос справедливості".

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