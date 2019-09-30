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30.09.19 10:59

На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Понад 30 тисяч паломників прибули до м. Умань Черкаської області для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош а-Шана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.

На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну ще 5193 паломників-хасидів, які прямували до Умані (де похований їхній духовний лідер - Цадик Нахман), щоб приєднатися до святкування іудейського Нового року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку прибуття паломників (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30 100 паломників. Масово паломники почали прибувати з 25 вересня.

У відомстві заявили, що вже з 1 жовтня віряни  почнуть повертатися додому, найбільш масовий від'їзд очікується з 2 по 4 жовтня.

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