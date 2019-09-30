Реальним ФОПам ми зробили тільки краще, а обурюється великий бізнес, який ними прикривається, - Разумков

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.

"Те, що лякають, що бабусі стоятимуть із касовим апаратом – не відповідає дійсності. На першу групу касові апарати не поширюються. На "7-му кілометрі"(оптовий ринок під Одесою. - Ред.) у тих, хто належить до першої групи, – проблем не буде, у тих, хто належить до другої групи, – там за рахунок підйому цих лімітів усе нормально функціонуватиме… Підняли бар'єр у 2,5 мільйона, був мільйон, знизяться штрафи і багато інших речей. Якщо ми говоримо – почали з ФОПів, то ФОПам ми зробили краще", - сказав він.

Водночас, Разумков зауважив, що основне завдання ухвалених законопроєктів - вивести з тіні великий бізнес, який часто прикривається ФОПами.

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"А ми ж усі бачимо, як працюють ресторани, як працюють великі фірми, які здійснюють реалізацію побутової техніки, – все записано на ФОПів. Це механізм не платити податки. Несплата податків – це мінус пенсії, мінус зарплати вчителям... Якщо ми говоримо – почали з бізнесу, який, вдаючи ФОПів, не платить податки, то, по-моєму, це логічно. І ми у виборчій кампанії говорили, що в жодному разі не можна прибирати самозайняте населення", - пояснив Разумков.

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