Марш у пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав організатор Маршу в пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру Євген Городецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був четвертий Марш у Бабин Яр. Або третій, якщо врахувати, що чотири роки тому я йшов тільки з Іваном Котом. Дякую тобі, Геннадію Хмельницький, що тоді написав мені і запитав, чому я нікого не покликав із собою. Я покликав. І ми пішли разом. Сто людей. Дякую всім тим, хто приходить регулярно. На третьому Марші нас було понад 300 осіб. Сьогодні, за різними оцінками, від 500 до 600 осіб. І я завжди казав, що це не політичний захід. Сьогодні його зробили політичним. Попри моє прохання не робити цього. Це вже як водиться. Як в анекдоті про синагогу, до якої я не піду ніколи. Першим бажанням було сказати, що я вп’яте піду знову один. Але потім я подумав, що це було б зрадою. Щодо тих, хто лежить у Бабиному Яру. Щодо тих, хто повірив мені, що це буде не політичний захід. Марш буде. 29.09.2020, о 16:00, від кінотеатру "Київська Русь". І він буде не політичним. Я все зроблю для цього. Дякую. І зробіть репост. Щоб усі, хто сьогодні зловтішається і влаштовує танці на кістках моїх одновірців і родичів, заткнулися", - заявив Городецький.

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Нагадаємо, вчора в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка сталася в Бабиному Яру під час Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів. Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері.