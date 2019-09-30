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30.09.19 11:48

Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ

Російських спецпризначенців помітили на території архіпелагу Шпіцберген і на материковій частині Норвегії.

Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє місцеве видання AldriMer.

"За даними норвезьких розвідувальних служб, російські спецпризначенці проводили розвідку місцевості і вивчали ключові об'єкти інфраструктури. Для їхнього розгортання було використано щонайменше один спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань", - йдеться в публікації.

Знімки з літаків-розвідників, які доводять російську присутність, Норвегії надали США.

Як з'ясувалося, літаки США проводили в цьому районі розвідзйомку з повітря і показали фотографії, на яких - російські спецпризначенці.

Появу військових у Норвегії пов'язують з навчаннями, які Росія проводить у Баренцевому морі. Зазначається, що на материковій частині Норвегії російські спецпризначенці діють під виглядом цивільних.

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