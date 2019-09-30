Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи необхідність підвищення ренти олігархам, Разумков сказав, що це питання вже відпрацьовується в профільному комітеті Ради.

"Підвищувати ренту потрібно – це моя особиста думка, але поки це обговорювати зарано. Поки я не готовий це коментувати. Також будуть ухвалені закони в межах BEPS (міжнародний план протидії ухиленню від сплати податків). Ми зробимо великий бізнес не олігархічним", - зазначив він.

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Крім того, він наголосив на необхідності затвердження податку на виведений капітал.

"Я думаю, що до цього потрібно йти. У нас зараз є проблеми, оскільки тому-таки МВФ потрібно показувати компенсатори, – це не швидкі процеси, але сама ініціатива правильна, і я думаю, що ми до неї прийдемо. Я не можу сказати, що це станеться в найближчому майбутньому, – завтра-післязавтра, але це було і в програмі президента, це було і в програмі партії", - сказав Разумков.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.