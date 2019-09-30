Посол ФРН в Україні Фельдгузен та генконсул у Донецьку Кайль відвідали район проведення ООС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Повідомляється, що візит Надзвичайного та Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анки Фельдгузен та Генерального консула Німеччини у Донецьку пана Штефана Кайля відбувався в рамках ознайомлення із ситуацією в районі операції Об’єднаних сил, зокрема - потребами та ризиками людей, що перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Фото: пресцентр ОС/Facebook

Більш докладно про функціонування контрольного пункту "Новотроїцьке" іноземним делегатам розповів начальник штабу Донецького прикордонного загону підполковник Сергій Лозінський.



Він також розповів гостям про тонкощі служби прикордонників зі складу Об'єднаних сил у межах гуманітарних дорожніх коридорів, наголосивши, що основним завданням для військовослужбовців залишається збереження здоров'я і життя цивільного населення під час перетину лінії розмежування.

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"Візити закордонних делегацій допомагають іноземцям на власні очі бачити ситуацію, що склалася на сході України внаслідок ворожої агресії", - йдеться в повідомленні.