Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його речниця Лариса Сарган "Українським Новинам".

"Юрій Луценко давно планував і тепер проходить курси англійської мови у Великій Британії. Він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде за межами України", - зазначила вона.

За словами Сарган, від'їзд Луценка ніяк не пов'язаний зі скандалом у США з переговорами Трампа і Зеленського, в якому згадується про розслідування про сина Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявив, що Україна не має підстав для розслідування проти Джо Байдена або його сина.

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Луценко розповів, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування проти Байдена в Україні. Ексгенпрокурор відповів, що то не його юрисдикція.