Очікуємо близько 2-2,5 млрд грн доходів до бюджету від легалізації грального бізнесу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то розраховуємо, що близько 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо, але звичайно треба вважати. Потрібно зрозуміти, який врешті-решт закон буде ухвалено", - зазначив прем'єр .

Гончарук підкреслив, що Кабмін позитивно оцінює вплив цього закону на бюджет.

Зазначається, що остаточні цифри надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують за законопроєкт.

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Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

29 вересня уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.