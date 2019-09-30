Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення з України, - Гончарук про боротьбу з нелегальним видобутком бурштину

"Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення бурштину з України", - сказав Гончарук під час пресбрифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає заборону експорту необробленого бурштину (сирцю), криміналізує нелегальне вивезення бурштину, спрощує процедуру отримання офіційних документів на розробку наявних копалень для легального бізнесу.

Законопроєкт буде внесено до Верховної Ради найближчим часом, зазначив Гончарук.

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