Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням 82-мм мінометів. Втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З напрямку від н.п. Пікузи окупанти вночі випустили 9 мін калібру 82 мм по захисниках Водяного та протягом години вели обстріл з озброєння БМП та стрілецької зброї.

Окрім цього, вночі ворог вів вогонь від Докучаєвська із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новотроїцького", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що зранку збройні формування РФ та її найманці відновили мінометні обстріли позицій українських сил: "З 6:25 противник випустив 10 мін калібру 82 мм та вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках Зайцевого. З 6:45 розриви 10 ворожих мін 82-го калібру також зафіксували наші воїни поблизу н.п. Шуми. Противник вів мінометний обстріл з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки, застосовуючи ще й автоматичні станкові гранатомети. Окрім цього, з 8:00 ранку окупанти порушили режим тиші зі стрілецького озброєння в районі Опитного. Пізніше - поблизу Новомихайлівки".

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку поточної доби бойових втрат серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.