Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.

"Будь-який документ, навіть такий важливий як регламент, застаріває, він сьогодні вже не відповідає тим викликам, які є перед суспільством, які є перед Верховною Радою, і треба буде його міняти. До цього потрібно буде підходити акуратно, виважено, збалансовано, але це потрібно зробити, подобається це комусь чи не подобається", - зазначив він.

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За словами Разумкова, чинний регламент дозволяє "ховати" законопроєкти під стосом непотрібних правок.

"Боротьба із законодавчим спамом, з правками, які часто використовують не для того, щоб зробити закон кращим. Ми до правок ставимося позитивно і приймаємо, коли вони надходять від представників опозиції, – це нормальний парламентський процес. Але в минулому скликанні Ради ми бачили законопроєкти, в які накидали чотири тисячі правок тільки для того, щоб їх заблокувати. Правки виступали гальмівною колодкою", - пояснив спікер.

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