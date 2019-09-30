Кабмін підготував контрзаходи на відмову Польщі збільшити кількість дозволів на автоперевезення, - Гончарук

Про це на брифінгу в понеділок сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи протести далекобійників під Кабміном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Країни домовляються між собою, яким обсягом дозволів вони обмінюються щорічно. Українські перевізники отримують дозвіл у польської держави, а українська держава надає дозвіл на в'їзд польським перевізникам. Наприкінці минулого року Україна і Польща домовилися таким чином, що цих дозволів для наших українських перевізників не вистачає. Зараз підходить той час, коли ці дозволи закінчуються", - сказав він.

За його словами, дозволів залишилося на кілька тижнів, ситуація критична, і тому Кабінет міністрів робить усе можливе, щоб її врегулювати. "Я на цьому тижні маю намір говорити по телефону з прем'єр-міністром, наш міністр постійно на контакті з їхнім міністром транспорту. Ми навіть почали роботу на рівні асоціацій перевізників", - сказав він.

Гончарук сказав, що на випадок провалу переговорів в Україні вже придумали контрзаходи.

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"Вони ще рік тому видали менше дозволів, ніж ми очікували і хотіли. Чому? Це все про гроші. Їм вигідно це. Якщо у наших перевізників немає дозволу заїжджати в Польщу і перевозити товар, то хто буде це робити? Очевидно, що польський перевізник. Окремим людям у Польщі це вигідно, у них є можливість так з нами робити і вони роблять. У нас є контрзаходи, які ми підготували. Я дуже сподіваюся, що наші польські колеги почують нас і наші аргументи, і ця проблема буде вирішена. Дії наших польських колег зараз видаються не зовсім зрозумілими", - сказав він.

Водночас прем'єр-міністр додав, що з автоперевізниками, які протестують біля Кабміну, теж не все прозоро. "Є люди, які чесно відстоюють своє право. Але є й інша частина перевізників, яка орієнтується на колишнє керівництво "Укртрансбезпеки". Не хочу називати прізвища, але просто для розуміння: далеко не завжди перевізники ставлять перед собою завдання відстоювання своїх інтересів, іноді це може бути прояв якогось лобі", - сказав Гончарук.