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30.09.19 14:23

Розчарована відсутністю української делегації на осінній сесії ПАРЄ, - Паск’є

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс Паск'є висловила жаль з приводу неподання повноважень для роботи на осінній сесії постійної делегації Верховної Ради України.

Розчарована відсутністю української делегації на осінній сесії ПАРЄ, - Паск’є

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила у своєму виступі 30 вересня на відкритті осінньої сесії ПАРЄ.

"Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - заявила президент ПАРЄ.

Паск'є висловила сподівання, що Україна подасть повноваження своєї нової делегації якнайскоріше.

Водночас вона додала, що Асамблея має продовжувати роботу спільно з російськими колегами на засадах відкритого і чесного діалогу.

Як повідомлялося раніше, в Страсбурзі 30 вересня - 4 жовтня проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Новоутворена у Верховній Раді України 9-го скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а отже, не братиме участі в осінній сесії через безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

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