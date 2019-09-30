Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Я бачив той відкритий лист, який був адресований мені, як Прем'єр-міністру щодо тієї конфліктної ситуації. Я про неї знаю. Так сталося, що я знаю десятки людей, які там працюють, тому знаю ситуацію з різних сторін. Я особисто вважаю, що проблема, яка існує, — це більше проблема комунікації, що люди не завжди можуть знайти один з одним спільну мову. Я мав з міністром розмову на цю тему, і вона пообіцяла, що на цьому тижні докладе зусиль для того, щоб з’ясувати, що насправді відбувається. Можливо, ми проведемо, якщо в цьому буде потреба, якщо міністр вважатиме це за потрібне, спільну зустріч з колективом, з тими людьми, хто порушував це питання публічно", - заявив Гончарук.

Він також зазначив, що довіряє міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, і що з нею від самого початку була домовленість про те, що кадрові питання в міністерстві перебувають у компетенції міністра.

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Водночас, коментуючи питання аудиту, Гончарук зауважив, що в кожному міністерстві зараз триває оцінка працівників.

"Кожен міністр, коли він приходить у міністерство, оцінює тих людей, з якими працюють. І в багатьох міністерствах дуже сильно змінюється команда, зокрема і та, яка керує окремими департаментами, державні секретарі звільняються, директори департаментів звільняються і так далі. Це зараз масове явище в уряді, що коли приходять нові міністри. Це нормальна ситуація. ... Не завжди ця ситуація виходить у публічну площину на такий рівень. Тому ситуація з МОЗ є в цьому випадку особливою, і потребує окремої уваги", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.