Кабмін планує щорічно скорочувати обсяги аварійного житла в Україні на 2%

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованій на сайті Верховної Ради програмі діяльності уряду.

Розроблятиме механізм Міністерство розвитку громад і територій України.

"Запропонуємо дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. В результаті ми хочемо, щоб щороку кількість об’єктів аварійного житла зменшувалася принаймні на 2%", - говориться програмі.

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У документі наголошується, що міністерство прагне досягти показника задоволення громадян наявними житловими умовами на рівні 80% (зараз - 43%).

Для громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, планується удосконалити механізми управління, зокрема, встановити порядок передачі безоплатно у їхню власність земельних ділянок під будинками.

"Для громадян, які знаходяться в пошуках свого власного житла, ми плануємо збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення вартості кредитних ресурсів (як багатоквартирних будинків, так і об’єктів індивідуального будівництва) та шляхом зниження собівартості будівництва (зменшення адміністративного навантаження на забудовників та стимулювання конкуренції)", - наголошується в документі.

Також міністерство планує вдосконалити механізм роботи ринку оренди житла і переглянути існуючі бюджетні житлові програми з метою зміщення державної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення.

Передбачається також юридично врегулювати проживання громадян у гуртожитках.