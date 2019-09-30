Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МК".

"У квартирі, де сталося нещастя, проживала сім'я з трьох осіб - глава сімейства і його син з дівчиною. У фатальний день господар квартири близько 19.00 вечеряв у своїй кімнаті. Він поклав великий шматок сала та інші закуски на стіл, увімкнув телевізор. До того ж, в кімнаті було темно, бо перегоріла лампочка. Родичі перебували в сусідній кімнаті. Вони викликали екстрені служби міста, коли чоловік захрипів і став задихатися - виявляється, він заковтнув занадто великий шматок сала і не розжував. Тому їжа застрягла глибоко в горлі. Дихальні шляхи були повністю перекриті", - повідомили подробиці ЗМІ.

Родичі до приїзду лікарів робили все можливе, щоб витягти сало, - їх інструктував диспетчер "швидкої допомоги". Жінка безперервно плакала - маніпуляції не давали результату, чоловік не подавав ознак життя. Медики легко за допомогою інструментів витягнули об'ємний шматок. Поки лікарі працювали, рідні світили настільною лампочкою і ліхтариком. На жаль, коли їжу витягли, пацієнт був уже мертвий - він помер від удушення.

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