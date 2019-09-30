Засудженого за вбивство, який утік із колонії в Миколаївській області, затримано, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

"У неділю, 29 вересня 2019 року, завдяки вжитим Вознесенською місцевою прокуратурою скоординованим заходам, на пункті пропуску Державного кордону "Кучургани-Первомайськ" Роздільнянського району Одеської області, співробітники Державної прикордонної служби затримали засудженого, який 22 вересня цього року здійснив втечу з дільниці соціальної реабілітації Державної установи "Вознесенська виправна колонія (№ 72)", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник відбував покарання у місцях позбавлення волі у вигляді 8 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

23 вересня 2019 року засудженому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 393 КК України та наступного дня судом задоволено клопотання процесуального керівника Вознесенської місцевої прокуратури про надання дозволу для затримання з метою його приводу для участі у судовому засіданні для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Найближчим часом судом розглядатиметься питання щодо обрання розшукуваному втікачеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, засуджений за умисне вбивство втік з колонії Миколаївської області 22 вересня.

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