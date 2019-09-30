Споживачі Луганської ТЕС не залишаться без світла і тепла, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час презентації програми дій уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ні без світла, ні без тепла люди не залишаться. Ми зараз шукаємо, що у цьому випадку правильно зробити. Це питання, чому той, хто курує ТЕС, допустив цю ситуацію, це питання до монополістів... Іноді вони спеціально створюють ситуацію, коли дефіцит вугілля, а перед самою зимою вони ставлять питання: зараз вугілля немає, давайте переплачувати. Нам, як уряду, всього пару тижнів, ми не дуже добре поінформовані, що стоїть за цією ситуацією. Але ми точно знайдемо збалансоване рішення", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд наразі вивчає, як Луганська ТЕС та інші об'єкти опинилися у кризових ситуаціях.

"Те, що я кажу, що опалювальний сезон стартує, зовсім не означає, що у нас немає локальних ситуацій, де є критичні речі. Десь є борги, десь ніхто не займається тим, щоб нормально велися розрахунки, десь не інвестували у мережу... Також об'єктивно існує ризик втрати транзиту. Існує сценарій, за якого цей контракт не буде продовжений", - зауважив Гончарук.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля під час виробництва електроенергії. Причиною цього стало блокування поставки антрациту на ТЕС із території Росії.

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