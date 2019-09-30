Кличко подав до суду на Гончарука та Богдана через звільнення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Радіо Свобода", яке має позови в розпорядженні.

Зазначається, що в одному позові Віталій Кличко вимагає визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання від 4 вересня про його звільнення і просить скасувати відповідну пропозицію прем'єра Гончарука.

Аргументує вимоги у позові він тим, що "повноваження Кличка Віталія Володимировича, як Київського міського голови становлять п’ять років і завершуються не раніше ніж 16 листопада 2020 року. Таким чином, враховуючи, наведені вище положення щодо того, що жодна особа, окрім Київського міського голови, не може бути призначена головою Київської міської державної адміністрації, то повноваження Кличка Віталія Володимировича, як законно призначеного голови КМДА, також, не можуть бути припинені раніше за 16 листопада 2020 року".

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Другий позов Кличко подав проти керівника Офісу президента Андрія Богдана, в якому зазначив, що той, на його думку, перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

"Позивач вважає дії керівника Офісу президента України Богдана А.Й. щодо звернення до Кабінету міністрів України з листом про внесення президенту України Зеленському В.О. подання про звільнення Кличка В.В. з посади голови Київської міської державної адміністрації протиправними і такими, що вчинені останнім із грубими порушеннями Конституції України, положення "Про Офіс президента України", що свідчить про перевищенням відповідачем наданих йому повноважень. (...) Положенням №436/2019 чітко визначено повноваження керівника Офісу президента України, серед яких відсутні повноваження щодо ініціювання питання про звільнення голів державних адміністрацій, оскільки такі повноваження є дискреційними і належать виключно до повноважень президента України та Кабінету міністрів України", – йдеться у позовній заяві.

"Своїми діями Андрій Богдан, найімовірніше, вчинив кримінальне правопорушення, коли, перевищивши свої повноваження, передбачені чинним законодавством, звернувся до Кабміну. Кабмін взяв участь у цьому правопорушенні і, найімовірніше, вони спробують втягнути президента. Це може спричинити незаконні дії президента в тому числі, оскільки президент говорив, що він сам готовий піти у відставку, якщо він на один крок порушить українське законодавство. Для того, щоб запобігти ситуації, ми і звернулися з відповідними позовами. І будемо далі розбиратися. Якщо побачимо достатньо підстав для звернення в правоохоронні органи, найближчим часом будуть підготовлені відповідні заяви", – пояснив у коментарі Радіо Свобода адвокат Олексій Шевчук, який представляє інтереси Віталія Кличка у цих справах.

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У Кабінеті міністрів та Офісі президента поки що на подані Кличком позови не відреагували.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, підтвердив прем’єр Олексій Гончарук. За словами Гончарука, ухвала Кабміну надійде президентові Володимиру Зеленському, який ухвалить остаточне рішення.