Суд Дніпра посилив вирок ексспівробітнику депо Островському, який вдарив журналіста зі словами: "Ти дивись, бл#дь, сука, як ви, хохли, ох#їли!"

Криворізька прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Саксаганського райсуду (суду першої інстанції). Прокуратура наполягала, щоб замість 200 годин виправних робіт, Островського засудили до обмеження волі. Микола Чирва і його адвокат Максим Гореліков підтримували позицію прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1kr.ua.

Справу розглядала колегія суддів Дніпровського апеляційного суду - Іванченко, Коваленко та Іванова.

Судді постановили посилити міру покарання і засудити Островського до 1 року обмеження волі.

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Нагадаємо, 18 липня 2018 року до журналістів звернулися мешканці Кривого Рогу. Вони повідомили, що біля станції швидкісного трамвая "Площа праці" співробітники комунального підприємства могли отруїти безпритульних собак.

Журналіст Микола Чирва проводив розслідування за фактом отруєння собак і прибув на територію комунального підприємства "Швидкісний трамвай".

Юрій Островський, який тоді був заступником начальника охорони комунального підприємства "Швидкісний трамвай" ударив Миколу Чирву з криками: "Ти дивись, б****, як ви, сука, хохли, ох***ли. Так, я росіянин бл****". Відео дивіться за посиланням.

Після події Юрій Островський написав заяву на звільнення за власним бажанням.

29 березня 2019 року Суддя Саксаганського районного суду Кривого Рогу Назар Гринь, визнав Юрія Островського винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста Миколи Чирви і завданні йому легких тілесних ушкоджень (статті 171 і 125 Кримінального кодексу України). Суд постановив, що Юрій Островський зобов'язаний заплатити 850 гривень штрафу, виплатити Миколі Чирві 5 тисяч гривень моральної компенсації та відпрацювати 200 годин громадських робіт за перешкоджання законній діяльності журналіста.