Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Online", про це він заявив у програмі "Тиждень на головному" в ефірі телеканалу "Мтаварі архі".

"Найближчими місяцями я планую приїхати в Грузію. Тут нема чого приховувати. В Україні я себе почуваю добре, але ми втрачаємо батьківщину", - заявив Саакашвілі.

На зустрічне запитання ведучих Нікі Гварамія і Екі Квесітадзе щодо планів його партії "Рух нових сил" в Україні, Саакашвілі відповів, що "не зможе займатися іншими справами", "доти, поки ми не зупинимо цю розруху і руйнування країни".

За словами Саакашвілі, він має намір "завершити правління" лідера правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіна Іванішвілі "разом з грузинським народом".

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"Я, разом з грузинським народом. Відсуньмо політиків у бік. Я не політик, я - творець сучасної грузинської державності, патріот Грузії, один з вас, тих, у кого болить серце через те, що країна руйнується", - заявив він.

Експрезидент, який заочно засуджений у Грузії за кількома кримінальними справами, також говорив про його можливе затримання після повернення в країну.

"Затримають чи ні, це залежить від грузинського народу ... Я не злякався в'язниці в Україні і тим більше не боюся в моїй країні ... Вони настільки слабкі, що не чинитимуть опір грузинському народові", - сказав він.

На питання Гварамії, чи розуміє експрезидент, що малює революційний сценарій, Саакашвілі сказав, що "це сценарій того, що грузини не будуть принижені". При цьому він додав, що "все це завершиться виборами". Саакашвілі вважає своє повернення "продовженням тих процесів, які почав грузинський народ під час президентських виборів" і які продовжилися під час протестної акції в Тбілісі 20-21 червня.

"Я не можу просто сидіти тут і дивитися, як гине наша країна, як грузини їдуть в еміграцію, як наша молодь сидить у в'язниці тільки тому, що їй не пробачили любов до батьківщини", - сказав він.

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Саакашвілі не уточнив, чи узгоджені його плани з колишньою правлячою партією "Єдиний національний рух", засновником якої він є. Одночасно він додав, що обговорював можливість його повернення "з дуже багатьма людьми в Грузії, і це не тільки політики".