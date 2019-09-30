Невідомі побили учасника АТО Давиденка, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив інший ветеран, представник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори" Віктор Пилипенко.

"В цю суботу п'ятеро радикалів-гомофобів підстерегли нашого побратима під його домом і напали. Напали через його камінг-аут. Василь розповідає, що все сталося дуже швидко, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п.. ар?". Ці пацюки били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - написав він.

Пилипенко зазначив, що Давиденко під час побиття порвали спеціальний пояс-корсет для хребта, який йому був прописаний лікарями після поранення на війні.

За його словами, адресу ветерана могли розкрити його колеги по роботі, які влаштували йому бойкот після його камінг-ауту.

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