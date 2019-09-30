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30.09.19 17:34

"Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - Пєсков

Президенти Росії і Франції Путін і Макрон обмінялися репліками під час прощання з екс-президентом Франції Шираком. Але це не наблизило їх до розуміння термінів проведення зустрічі в "нормандському форматі".

"Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що Володимир Путін був присутній на траурній церемонії прощання з колишнім президентом Французької Республіки Жаком Шираком. Після закінчення панахиди російський лідер коротко поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

"Це не була розмова, був обмін репліками, стоячи на ґанку церкви. Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи з'явилося розуміння того, коли може відбутися зустріч у "нормандському форматі".

Жалобна церемонія прощання з Жаком Шираком відбулася сьогодні в соборі Сен-Сюльпіс в Парижі.

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