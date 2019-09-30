"Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, він зазначив, що Володимир Путін був присутній на траурній церемонії прощання з колишнім президентом Французької Республіки Жаком Шираком. Після закінчення панахиди російський лідер коротко поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Це не була розмова, був обмін репліками, стоячи на ґанку церкви. Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи з'явилося розуміння того, коли може відбутися зустріч у "нормандському форматі".
Жалобна церемонія прощання з Жаком Шираком відбулася сьогодні в соборі Сен-Сюльпіс в Парижі.