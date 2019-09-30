НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Необхідність звернутися з листом до Віктора Чумака виникла в зв’язку з тим, що проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами Головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019, не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня", - йдеться в повідомленні.

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"У постановах Головного військового прокурора за 2017, 2018 та 2019 роки чітко вказуються причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними. З метою належного виконання постанови Головного військового прокурора від 16.09.2019 Голова НАЗК просить повідомити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки – тих, що подаються після ухвалення відповідної постанови 16 вересня 2019 року, чи також декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були подані в період дії спеціальних заходів безпеки", - зазначили в НАЗК.